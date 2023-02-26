Порфирий (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирий (по крёстному)

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

25.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1859

Отец: ?

Мать: Фиона Михеева

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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