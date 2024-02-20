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Потримай Лука Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Потримай Яков Тимофеевич

Мать: Потримай Авдотья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная награда
1834
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Лукьяновна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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