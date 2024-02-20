Потримай Лука Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Потримай Яков Тимофеевич
Мать: Потримай Авдотья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная награда
1834
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Лукьяновна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно