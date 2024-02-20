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Глоба Василий Матвеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

10.04.1908

Дата смерти

03.11.1908

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908

Отец: Глоба Матвей Иванович

Мать: Глоба Мелания Павловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
03.11.1908
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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