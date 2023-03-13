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Потаповъ Ларионъ
Потаповъ Ларионъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Пол
Мужской
Отец
Потаповъ Иванъ
1763 г.р.
Мать
Потапова Агафья Фролова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Потаповъ Иванъ
Мать:
Потапова Агафья Фролова
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