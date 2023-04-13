Галищева Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галищева Матрона Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1902

Дочь: Анна Саввична

Отец ребёнка: Галищев Савва Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Галищев Николай Саввич

Отец ребёнка: Галищев Савва Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Галищев Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галищев Савва Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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