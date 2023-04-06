Маремьяна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Павлова

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Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила

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