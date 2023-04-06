Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Маремьяна Павлова
Маремьяна Павлова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Бараново
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1740
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Гаврила
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бараново
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Гаврила
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия