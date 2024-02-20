Заяц (Фита) Александра Кузьминична
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Заяц Василий Харитонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно