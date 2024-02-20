Заяц (Фита) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаяц (Фита) Александра Кузьминична

Заяц (Фита) Александра Кузьминична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Заяц Василий Харитонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заяц Василий Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заяц Василий Харитонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close