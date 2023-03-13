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Сычевъ Василий незак.
Сычевъ Василий незак.
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
08.04.1879
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сычева (Козырялова) Пелагѣя
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1879
Отец: не указан
Мать:
Сычева Пелагѣя
Александровка
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