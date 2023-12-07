Ксения Аксёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Аксёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Иван Савельев

Отец ребёнка: Савва Сафронович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Филипп Савельев

Отец ребёнка: Савва Сафронович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрена Саввинова

Отец ребёнка: Савва Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Сафронович

Смерть
1752
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