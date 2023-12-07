Ксения Аксёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Сын: Иван Савельев
Отец ребёнка: Савва Сафронович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Филипп Савельев
Отец ребёнка: Савва Сафронович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрена Саввинова
Отец ребёнка: Савва Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Сафронович
Смерть
1752