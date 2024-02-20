Кирильченко Емельян Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирильченко Емельян Кириллович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1835

Дата смерти

05.06.1859

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кирильченко Кирилл Иванович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
05.06.1859
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-лихорадка
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