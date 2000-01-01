Матяш Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матяш Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1994

Отец: Матяш Александр Леонидович

Мать: не указана

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