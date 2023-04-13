Тенсин Федор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Бракосочетание
30.01.1829
Жена: Вотякова Федора Матфiева
Рождение ребёнка
13.10.1834
Мать ребёнка: Вотякова Федора Матфiева
Рождение ребёнка
28.10.1845
Мать ребёнка: Вотякова Федора Матфiева
Смерть
Неизвестно