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Тенсин Федор Григорьев

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Бракосочетание
30.01.1829

Жена: Вотякова Федора Матфiева

Рождение ребёнка
13.10.1834

Сын: Тенсин Григорiй Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Федора Матфiева

Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Тенсин Авраамiй Федоров

Мать ребёнка: Вотякова Федора Матфiева

Смерть
Неизвестно

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