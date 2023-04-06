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Ковальчук Иван Фомич

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Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ковальчук Фома Гаврилович

Мать: Ковальчук Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ковальчук Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ковальчук Семен Иванович

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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