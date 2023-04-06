Ковальчук Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ковальчук Фома Гаврилович
Мать: Ковальчук Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ковальчук Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковальчук Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно