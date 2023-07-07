Зубов Пётр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти31.10.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зубов Ефим Петрович
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Зубов Ефим Петрович
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
?.01.1870
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Егор Петрович
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Павел Петрович
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Мавра Михайловна
Смерть
31.10.1889
Причина смерти: от чахотки