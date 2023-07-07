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Зубов Пётр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

31.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зубов Тихон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зубов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зубов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Зубов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
?.01.1870

Сын: Зубов Василий Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Егор Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Павел Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Никифор Петрович

Мать ребёнка: Зубова Мавра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Мавра Михайловна

Смерть
31.10.1889
Причина смерти: от чахотки
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