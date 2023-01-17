Krantzi Carl S
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти02.03.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Krantzi Jonas
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sophia T
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.03.1849
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область