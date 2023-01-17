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Krantzi Carl S

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Место рождения

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

1788

Дата смерти

02.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Krantzi Jonas

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sophia T

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.03.1849
Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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