Носков Фёдор Кириллович (Кузьмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Фёдор Кириллович (Кузьмич)

Носков Фёдор Кириллович (Кузьмич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Носков Кузьма Спиридонович

Мать: не указана

На памятнике дата, видимо, не верная
Восприемник
12.10.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Павловна Захарова
Восприемник
15.02.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Анна Степановна (Крайнова) Пронина
Восприемник
15.09.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Иосифович Носков
Восприемник
12.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Павлович Захаров
Восприемник
16.09.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елизавета Григорьевна Носкова
Восприемник
23.12.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Юлиания Васильевна Носкова
Бракосочетание
08.02.1895

Жена: Носкова Александра Ермиловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Носковы По невесте: крестьяне Тимофеевки Флоров и Серов Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
12.04.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ефим Петрович Клюкин
Восприемник
07.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елена Павловна Захарова
Восприемник
03.04.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Григорьевич Носков
Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Носков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Рождение ребёнка
02.03.1910

Сын: Носков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Около 1955
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close