Носков Фёдор Кириллович (Кузьмич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Носков Кузьма Спиридонович
На памятнике дата, видимо, не верная
Восприемник
12.10.1890
Пелагея Павловна Захарова
Восприемник
15.02.1891
Анна Степановна (Крайнова) Пронина
Восприемник
15.09.1892
Иван Иосифович Носков
Восприемник
12.03.1893
Василий Павлович Захаров
Восприемник
16.09.1894
Елизавета Григорьевна Носкова
Восприемник
23.12.1894
Юлиания Васильевна Носкова
Бракосочетание
08.02.1895
Довнести персоны Поручители по жениху: Носковы По невесте: крестьяне Тимофеевки Флоров и Серов Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.12.1895
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Восприемник
12.04.1896
Ефим Петрович Клюкин
Восприемник
07.06.1896
Елена Павловна Захарова
Восприемник
03.04.1897
Василий Григорьевич Носков
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
04.10.1907
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Устинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
02.03.1910
Сын: Носков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Ермиловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Похороны
Около 1955
Кладбище: Васильевское
Смерть
1955