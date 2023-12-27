Никитин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Петр Васильевич

Никитин Петр Васильевич

Место рождения

с.Братеево

Дата рождения

29.07.1863

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1863

Отец: Никитин Василий Егорович

Мать: Никитин Елена Петровна

с.Братеево
ЦИАМ 483-1-3 л.5
Бракосочетание
1885

Жена: Никитин Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.09.1887

Дочь: Клопова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Никитин Евдокия Григорьевна

с.Братеево Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Братеево
Смерть
После 1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close