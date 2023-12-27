Никитин Петр Васильевич
Место рожденияс.Братеево
Дата рождения29.07.1863
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1863
Отец: Никитин Василий Егорович
Мать: Никитин Елена Петровна
с.Братеево
ЦИАМ 483-1-3 л.5
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
30.09.1887
Дочь: Клопова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Никитин Евдокия Григорьевна
с.Братеево Царицынская волость Московский уезд Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Братеево
Смерть
После 1900