Барсуков Неизвестно Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсуков Неизвестно Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Неизвестно неизвестно

Мать ребёнка: Барсукова Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Сергей неизвестно

Мать ребёнка: Барсукова Неизвестно неизвестно

Смерть
Неизвестно
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