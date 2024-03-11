Барсуков Неизвестно Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсуков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Неизвестно неизвестно
Мать ребёнка: Барсукова Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Сергей неизвестно
Мать ребёнка: Барсукова Неизвестно неизвестно
Смерть
Неизвестно