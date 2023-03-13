Муравлева Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Филиппова Агафья
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Муравлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Муравлевы Оксинья Пелагея
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Муравлевъ Андрей
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравлевъ Липатъ