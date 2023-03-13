Муравлева Анна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева Анна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Филиппова Агафья

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Муравлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Муравлевы Оксинья Пелагея

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Муравлевъ Андрей

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Муравлевъ Липатъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравлевъ Липатъ

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