Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцук Степан Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1915
Дочь: (Яцук) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Яцук Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Яцук Семен Степанов
Отец ребёнка: Яцук Степан Петрович
Смерть
Неизвестно