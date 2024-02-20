Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцук Степан Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1915

Дочь: (Яцук) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Яцук Степан Петрович

Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Яцук Семен Степанов

Отец ребёнка: Яцук Степан Петрович

Смерть
Неизвестно

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