Вилков Мефодий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилков Мефодий Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.02.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Вилкова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрена Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Нестерова Татьяна Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.02.1899
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