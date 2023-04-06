Вилков Мефодий Иванович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти03.02.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрена Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Нестерова Татьяна Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Михайловна
Смерть
03.02.1899