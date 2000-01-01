Пшеничных Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничных Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Колесникова Анна Ивановна

Смерть
1978
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