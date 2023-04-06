Мишина (Юртаева) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Юртаева) Евдокия Павлова

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1897

Муж: Мишин Ефим Ефимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.

Сын: Мишин Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Ефимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Сын: Мишин Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Ефимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1900
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