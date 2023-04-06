Мишина (Юртаева) Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Муж: Мишин Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.
Сын: Мишин Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.
Сын: Мишин Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1900