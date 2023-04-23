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Журавлев Геннадий Васильевич

Место рождения

Крутовражской, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.02.1934

Дата смерти

01.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1934

Отец: Журавлев Василий Николаевич

Мать: Журавлева Ольга Яковлевна

Крутовражской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1965

Сын: Журавлёв Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Журавлева (Калашникова) Надежда Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.12.1990
Пекша, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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