Журавлев Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1934
Дата смерти01.12.1990
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1934
Рождение ребёнка
04.08.1965
Сын: Журавлёв Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Журавлева (Калашникова) Надежда Николаевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.12.1990
Пекша, Петушинский муниципальный район, Владимирская область