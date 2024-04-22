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Асанов Василий Евфимов

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1884 ст.

Отец: Асанов Ефим Дмитриев

Мать: Асанова Акилина Семенова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Андрей Космин Асанов (двоюродный дядя)
Поручитель
19.05.1902 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
14.10.1902 ст.

Жена: Асанова Агрипина Петрова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271 Поручители: По жениху д. Пессянки Андрей Космин Асанов и села Покровского Михаил Гаврилов Михайлов По невесте д. Верх-Култым Вас... Показать все
Поручитель
19.01.1909 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 197
Поручитель
26.10.1909 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 206 Поручитель у Сергея Григорьев Елисеева? и Марина Петрова Тетюева
Упоминание
09.11.1936 ст.
Выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно
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