Асанов Василий Евфимов
Место рождения
Дата рождения24.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1884 ст.
Отец: Асанов Ефим Дмитриев
Мать: Асанова Акилина Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 16 Восприемник Андрей Космин Асанов (двоюродный дядя)
Поручитель
19.05.1902 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
14.10.1902 ст.
Жена: Асанова Агрипина Петрова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271 Поручители: По жениху д. Пессянки Андрей Космин Асанов и села Покровского Михаил Гаврилов Михайлов По невесте д. Верх-Култым Вас... Показать все
Поручитель
19.01.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 197
Поручитель
26.10.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 206 Поручитель у Сергея Григорьев Елисеева? и Марина Петрова Тетюева
Упоминание
09.11.1936 ст.
Выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно