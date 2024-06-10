Анденок Ульяна Емельянова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Анденок Малахий Евстафиев
Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Волчок (Анденок) Гликерия Евстафиева
Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов
Смерть
Неизвестно