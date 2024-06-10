Анденок Ульяна Емельянова 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Ульяна Емельянова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анденок Созонт Евстафиев

Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Евстафий Герасимов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Анденок Малахий Евстафиев

Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Волчок (Анденок) Гликерия Евстафиева

Отец ребёнка: Анденок Евстафий Герасимов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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