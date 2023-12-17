Ларяева (Кондрашина) Соломонида Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева (Кондрашина) Соломонида Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Муж: Ларяев Ермолай Ермилов

Фонд 627 Опись 273 Дело 89, стр. 62 об, 63
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.

Дочь: Анна Ермилова

Отец ребёнка: Ларяев Ермолай Ермилов

Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Дочь: Ларяева Ольга Ермилова

Отец ребёнка: Ларяев Ермолай Ермилов

Смерть
Неизвестно
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