Ларяева (Кондрашина) Соломонида Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 89, стр. 62 об, 63
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.
Дочь: Анна Ермилова
Отец ребёнка: Ларяев Ермолай Ермилов
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.
Дочь: Ларяева Ольга Ермилова
Отец ребёнка: Ларяев Ермолай Ермилов
Смерть
Неизвестно