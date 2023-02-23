Антон Степанович
Место рожденияСело Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челышкина Матрена Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Село Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния
Смерть
Неизвестно