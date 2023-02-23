Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Степанович

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Место рождения

Село Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челышкина Матрена Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Село Софонка , Николаевский уезд , Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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