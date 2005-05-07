Новопашина (Берсенева) (Береснева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашина (Берсенева) (Береснева) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1921

Дата смерти

07.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1947

Дочь: Васькова (новопашина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
09.07.1951

Дочь: Ромашова (новопашина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
18.11.1955

Дочь: Глебко (новопашина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашин Иван Георгиевич

Смерть
07.05.2005
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