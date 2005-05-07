Новопашина (Берсенева) (Береснева) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1921
Дата смерти07.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1947
Дочь: Васькова (новопашина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
09.07.1951
Дочь: Ромашова (новопашина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич
Россия
Рождение ребёнка
18.11.1955
Дочь: Глебко (новопашина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Новопашин Иван Георгиевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2005