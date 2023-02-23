Крупнова Агафья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Агафья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Крупнов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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