Крупнова Агафья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Крупнов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Город Хвалынск , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно