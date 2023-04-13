Савенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
02.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Петр Степанович
Рождение ребёнка
07.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Петр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно