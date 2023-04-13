Савенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Муж: Савенко Петр Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Петр Степанович

Рождение ребёнка
07.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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