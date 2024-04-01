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Колкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колкова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Колков Иван 1 2 3?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колков Иван 1 2 3?

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Карташева (Колкова ?) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Колков Иван 1 2 3?

Смерть
Неизвестно

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