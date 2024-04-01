Колкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колкова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Колков Иван 1 2 3?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колков Иван 1 2 3?
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Карташева (Колкова ?) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Колков Иван 1 2 3?
Смерть
Неизвестно