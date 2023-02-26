Ребикова Пелагия Нилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1874
Отец ребёнка: Ребиков Фёдор Алексеев
сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1879
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Ребиков Фёдор Алексеев
сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно