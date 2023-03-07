Дресвянникова Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ксения Харитонова
Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Харитонова
Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Матрона Харитонова
Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бутинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно