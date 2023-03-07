Дресвянникова Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДресвянникова Наталия Иванова

Дресвянникова Наталия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ксения Харитонова

Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Харитонова

Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Матрона Харитонова

Отец ребёнка: Дресвянников Харитон Фадеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Харитон Фадеев

Место жительства
Неизвестно
Бутинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close