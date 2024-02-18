Луковкин Анатолий
Место рожденияг. Кировакан, Армянской ССР
Дата рождения1907
Дата смерти30.08.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Луковкин Николай
Мать: Луковкина Елена Ивановна
Возможно он родился в г.Тбилиси, а затем родители переехали в г.Кировакан.
Упоминание
Неизвестно
ЦАМО | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie76101576/?backurl=/heroes/?last_name=Луковкин&first_name=Анатолий&middle_name=Н%D | Смоленская обл., Ярцевский р-н, г. Я... Показать все
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гуркова (Луковкина) Светлана
Мать ребёнка: ?
Смерть
30.08.1941
Причина смерти: На войне | убит в результате артиллерийского обстрела противником
Похороны
Неизвестно
это повторное место захоронения, уже после войны все разрозненные могилы погибших в боях были презахоронены в братской могиле возле пос. Яковлево. | Смоленская обл., Ярцевский р-н, г. Ярцево, севернее... Показать все