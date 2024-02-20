Фурсов Иван Федотович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения26.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Отец: Фурсов Федот Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Военная награда
05.11.1944
Киевский ао Украинского упр.ГВФ, Указом ПВС СССР награжден орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686046-20
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ картотека награждений щк-92,ящ-4
Военная награда
23.06.1945
ГУГВ ВВС дата подвига 25.08.42-01.10.42гг Приказ № 56/н ВВС КА
Награжден орденом 2Отечественной войны« 2-й ст. , ЦАМО РФ . Ф - 33-690306-2105
Смерть
Неизвестно