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Асташева (Сорокина) Юлия Алексеевна
Асташева (Сорокина) Юлия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1982
Пол
Женский
Отец
Сорокин Алексей Фёдорович
1959 г.р.
Мать
Сорокина (Горбунова) Елена Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1982
Отец:
Сорокин Алексей Фёдорович
Мать:
Сорокина Елена Николаевна
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