Асташева (Сорокина) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташева (Сорокина) Юлия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1982

Отец: Сорокин Алексей Фёдорович

Мать: Сорокина Елена Николаевна

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