Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Трофим Никитич

Мать: Прасковья Лукьяновна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 9 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Восприемник
20.10.1790 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Прасковьи сидоровны, дочери Сидора Астафьевича, девка
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 19 лет, девка 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лист... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1794

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