Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Трофим Никитич
Мать: Прасковья Лукьяновна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 9 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Восприемник
20.10.1790 ст.
Восприемник у Прасковьи сидоровны, дочери Сидора Астафьевича, девка
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 19 лет, девка 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лист... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1794