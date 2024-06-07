Шеленина Анна Зотовна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеленина Анна Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеленин Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шеленин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шеленина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шеленина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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