Шеленина Анна Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шеленин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шеленина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шеленина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шеленин Тимофей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно