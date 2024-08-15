Дремин Александр Иосифович 08.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДремин Александр Иосифович

Дремин Александр Иосифович

Место рождения

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923

Отец: Дремин Иосиф Абрамович

Мать: Дремина Анна Николаевна

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дремина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дремина) Галина Александровна

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дремина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Николай Александрович

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Елена Зиновьевна

Образование
Около 1930
В военно-учетной карточке написано, что окончил 4 класса
Призыв на военную службу
С ?.03.1942 по ?.04.1944
Стрелок 788 стрелкового полка. Выбыл как пропавший без вести, попал в плен. Был освобожден нашими разведчиками.
Попал в плен (военное)
14.07.1943
Воинское звание гв. красноармеец Последнее место службы 4 гвардейская мотострелковая бригада Воинская часть 4 гвардейская мотострелковая бригада Дата выбытия 14.07.1943 Причина выбытия пропал без... Показать все
Военная служба
С ?.04.1944 по ?.03.1945
4 гвардейский танковый корпус. Стрелок. Отсюда выбыл по ранению (оторвало пятку)
Ранение
С ?.03.1945 по ?.09.1945
В госпиталь на излечение, а после уволен со службы по ранению в сентябре 1945
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.