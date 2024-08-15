Дремин Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения08.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923
Отец: Дремин Иосиф Абрамович
Мать: Дремина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дремина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дремина) Галина Александровна
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дремина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремин Николай Александрович
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Дремина Елена Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дремина Елена Зиновьевна
Образование
Около 1930
В военно-учетной карточке написано, что окончил 4 класса
Призыв на военную службу
С ?.03.1942 по ?.04.1944
Стрелок 788 стрелкового полка. Выбыл как пропавший без вести, попал в плен. Был освобожден нашими разведчиками.
Попал в плен (военное)
14.07.1943
Воинское звание гв. красноармеец Последнее место службы 4 гвардейская мотострелковая бригада Воинская часть 4 гвардейская мотострелковая бригада Дата выбытия 14.07.1943 Причина выбытия пропал без... Показать все
Военная служба
С ?.04.1944 по ?.03.1945
4 гвардейский танковый корпус. Стрелок. Отсюда выбыл по ранению (оторвало пятку)
Ранение
С ?.03.1945 по ?.09.1945
В госпиталь на излечение, а после уволен со службы по ранению в сентябре 1945
Смерть
Неизвестно