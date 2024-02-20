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Потримай Андрей Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

27.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Потримай Василий Терентьевич

Мать: Потримай Васса Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.03.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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