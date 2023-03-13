Антонова Катерина Прокофеьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Антоновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Антоновъ Емельянъ
Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ
Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Назаръ