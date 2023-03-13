Антонова Катерина Прокофеьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Катерина Прокофеьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Антоновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Антоновъ Емельянъ

Отец ребёнка: Антоновъ Назаръ

Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Назаръ

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