Чемерчева Агрипина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемерчева Агрипина Архиповна

Чемерчева Агрипина Архиповна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Архип Иоакимович

Мать: Екатерина Егоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Агрипена Архип Якимов нет Екатерина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1868

Муж: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 163 Терентий Александров нет 20 Александр Иванов 1848 Гремячка Агрипина Архипова 20 Архип Якимов 1848 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Черерчева) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1871 О родившихся Гремячка 4 153 174 Евдокия Терентий Александров Чимерчев и Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лазарева Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Дарья Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1875

Сын: Чемерчев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Василий Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чемерчев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1879 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 49 Иван Терентий Александров нет Александр Иванова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чемерчев Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Афанасий Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чемерчев Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович

1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Андрей Терентий Александров нет Агрипина Ефимова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.