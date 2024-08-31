Чемерчева Агрипина Архиповна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Архип Иоакимович
Мать: Екатерина Егоровна
1848 О родившихся Гремячка 5 66 22 Агрипена Архип Якимов нет Екатерина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1868
1868 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 163 Терентий Александров нет 20 Александр Иванов 1848 Гремячка Агрипина Архипова 20 Архип Якимов 1848 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Черерчева) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1871 О родившихся Гремячка 4 153 174 Евдокия Терентий Александров Чимерчев и Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лазарева Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Дарья Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чемерчев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1875 О родившихся Гремячка 4 176 34 Василий Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чемерчев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1879 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 49 Иван Терентий Александров нет Александр Иванова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чемерчев Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Афанасий Терентий Александров нет Агрипина Архипова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Чемерчев Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Чемерчев Терентий Александрович
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Андрей Терентий Александров нет Агрипина Ефимова
Смерть
Неизвестно