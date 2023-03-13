(Исаева) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Офимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Исаевъ Антонъ

Мать: Исаева Степанида Яковлева

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