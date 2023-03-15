Дукальская (Грибовская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДукальская (Грибовская) Анна

Дукальская (Грибовская) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.04.1856

Муж: Дукальский Фома Августинович

Рождение ребёнка
07.06.1857

Сын: Дукальский Францишек

Отец ребёнка: Дукальский Фома Августинович

Дупины, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
22.08.1859

Дочь: Брыгита

Отец ребёнка: Дукальский Фома Августинович

Дупины, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close