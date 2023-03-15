Дукальская (Грибовская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.04.1856
Рождение ребёнка
07.06.1857
Сын: Дукальский Францишек
Отец ребёнка: Дукальский Фома Августинович
Рождение ребёнка
22.08.1859
Дочь: Брыгита
Отец ребёнка: Дукальский Фома Августинович
Смерть
Неизвестно