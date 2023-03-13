Сучкова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сучковъ Николай
Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сучковъ Григорий
Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сучковъ Афонасий
Смерть
1788