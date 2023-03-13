Сучкова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сучковъ Николай

Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сучковъ Григорий

Отец ребёнка: Сучковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучковъ Афонасий

Смерть
1788
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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