Ротова (Трофимова) Ефросинья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Трофимова) Ефросинья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Антон Крест. Д. Ганькиной

Мать: Трофимова Варвара Дмитриева

Бракосочетание
04.02.1838

Муж: Ротов Никита Казак Р. Ганькина Семенов

Рождение ребёнка
15.06.1842

Сын: Ротов Иона Никитин

Отец ребёнка: Ротов Никита Казак Р. Ганькина Семенов

Рождение ребёнка
12.08.1848

Дочь: (Ротова) Сосанна Никитина

Отец ребёнка: Ротов Никита Казак Р. Ганькина Семенов

Смерть
Неизвестно

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