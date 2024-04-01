Ротова (Трофимова) Ефросинья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1838
Рождение ребёнка
15.06.1842
Сын: Ротов Иона Никитин
Отец ребёнка: Ротов Никита Казак Р. Ганькина Семенов
Рождение ребёнка
12.08.1848
Дочь: (Ротова) Сосанна Никитина
Отец ребёнка: Ротов Никита Казак Р. Ганькина Семенов
Смерть
Неизвестно