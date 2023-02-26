Матрона Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Козлов Илья Михайлов
Отец ребёнка: Козлов Михаил Акимов
Рождение ребёнка
11.07.1901
Отец ребёнка: Козлов Михаил Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Михаил Акимов
Смерть
Неизвестно