Матрона Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Алексеева

Матрона Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Козлов Илья Михайлов

Отец ребёнка: Козлов Михаил Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Козлов Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Козлов Михаил Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил Акимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close