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Кораблина Татьяна Павлова

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Место рождения

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Павлов Иван Устинович

Мать: не указана

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1907

Муж: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1908

Дочь: Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кораблин Вов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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