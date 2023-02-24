Кораблина Татьяна Павлова
Место рожденияСело Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Павлов Иван Устинович
Мать: не указана
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1907
Рождение ребёнка
20.10.1908
Дочь: Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1910
Дочь: Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кораблин Вов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич
Смерть
Неизвестно