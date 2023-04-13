Переверзева Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пашкова Юлиана Петровна

Отец ребёнка: Переверзев Петр Родионович

Рождение ребёнка
24.02.1854

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Переверзев Петр Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзев Петр Родионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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